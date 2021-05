El Madrid maneja varios candidatos al banquillo si Zidane se marcha

El Madrid trabaja en un plan B por si Zidane decide poner punto y final a su segunda etapa en el banquillo del equipo blanco. El técnico aún no ha comunicado nada ni al vestuario ni al club, pero como ya informamos en Deportes Cuatro, la sensación en la plantilla es que Zidane no seguirá la próxima temporada. Los jugadores quieren que siga, como así lo dejó claro Nacho tras la victoria en San Mamés .

Zidane se encargó de desmentir tras el encuentro las informaciones que señalaban que ya les había dicho a sus jugadores que no seguiría en el banquillo la próxima temporada. “ ¿Cómo voy a decir a mis jugadores ahora que me voy? Es mentira, me concentro en lo que queda de temporada, falta un partido y sólo me importa este final con lo que nos estamos jugando, el resto se verá a final de temporada ”, explico el entrenador francés.

Los 3 candidatos al banquillo del Madrid si se va Zidane

Y es que en el caso de que Zidane no siga en el banquillo del Real Madrid, el club trabaja en varias opciones . Massimiliano Allegri es el que suena con más fuerza, un técnico que siempre ha gustado en la directiva del equipo blanco, desde su gran trayectoria en la Juventus. Allegri negó que se hubiera reunido con nadie del Madrid, pero no es la primera vez que se le vincula al banquillo del Bernabeu .

No sería la única opción. Raúl González sería otro de los candidatos al banquillo, aunque no quiso entrar a valorar una posible salida de Zidane del club. “Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie, sino de estar orgulloso de estar aquí”, señaló el entrenador del Castilla.