Zidane 'pasa' de la Superliga y valora la 'tranquilidad' de Florentino con Mbappé : "Si lo dijo el presidente, está bien"

Zinédine Zidane ha asegurado que la Superliga europea es una "cuestión del presidente", y que aunque tiene una opinión sobre el tema esta "no importa", y ha afirmado que sus jugadores van a "superar el límite" para tratar de luchar por LaLiga Santander y la Liga de Campeones hasta final de temporada, empezando por el partido ante el Cádiz en el Ramón de Carranza (22.00 horas).

"Es una cuestión de una persona, el presidente. Yo estoy aquí para el partido. No es mi trabajo hablar de eso", declaró en rueda de prensa. "Mi opinión no te la voy a dar. Entiendo que digáis 'Zidane nunca se moja', y es la verdad. Lo que me anima es el día a día y el partido de mañana. Puedo opinar, pero no sirve. Yo: Cádiz", añadió.

También aseguró que en el vestuario se habla "nada, cero" del tema. "No hablamos de eso. En la mente de los jugadores está solo el partido del Cádiz. No soy tonto, vienen muchos partidos detrás, pero tenemos que hacer bien el partido. El resto no lo podemos controlar", manifestó.

Sobre el estado del equipo, el técnico francés explicó que tratarán de "superar las dificultades" para dar el máximo en el último tramo del curso. "Lo que nos anima es que falta poco de aquí a final de temporada. Vamos a intentar darlo todo mañana. Será un partido complicado, es un equipo que defiende bien y que juega en su casa. Vamos a intentar sumar puntos", expuso.

Así, se presentarán ante el Cádiz "con un equipo que va a pelear". "Sabemos las dificultades que tenemos, pero no estamos al límite. Con todo lo que ha pasado este año, no vamos a bajar los brazos ahora. Vamos a ponernos con todas las fuerzas que tenemos. Vamos a tener un equipo competitivo mañana para intentar ganar", indicó.

"En ocho meses de competición ha pasado de todo. Los jugadores no valían nada, y no es así. Lo importante es que hay vida; estamos compitiendo, y hasta el último día lo vamos a pelear hasta el final, pase lo que pase, te lo garantizo. No sé lo que va a pasar, pero lo importante es la fuerza y el trabajo que vamos a meter. Siempre habláis de límite, y el límite nosotros lo vamos a superar", prosiguió.

En otro orden de cosas, confirmó que "no van a estar Hazard ni Toni Kroos" en el Ramón de Carranza, aunque sí Dani Carvajal y Raphaël Varane, que ya se encuentran "bien". "Si no está es que no está todavía al 100%, está recuperando sensaciones. Lo importante es que cuando vuelva esté al 100%. Su sensación es lo más importante", dijo sobre el delantero belga, que espera que el sábado "pueda estar" disponible.