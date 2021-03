Zidane no descarta la vuelta de Cristiano al Real Madrid: "Sí, es posible"

Jorge Mendes habría ofrecido al delantero al Real Madrid

"¿El regreso de Cristiano Ronaldo al Madrid? Sí, podría ser" , respondía Zidane a la pregunta del compañero italiano. Unas declaraciones muy sorprendentes y es que, como contamos en Deportes Cuatro, en el Real Madrid no se plantean la vuelta de Cristiano puesto que la hoja de ruta en materia de fichajes para las próximas temporadas es clara: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Zidane: "No sé lo que va a pasar con Ramos"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que desconoce "qué va a pasar" respecto al futuro de Sergio Ramos, aunque confiesa que espera que se quede en el club blanco. El técnico francés, en cambio, no aventuró qué puede suceder respecto al futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid: "No sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando", deseó.

"Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando. Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos", indicó. "No me voy a meter en las interpretaciones de Sergio. El jugador decide cuándo lo puede dejar. Para mí, no hay edad", prosiguió.