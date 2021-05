Zidane no continuará dirigiendo al Madrid: el club ya busca sustituto

Zidane ya no es entrenador del Real Madrid. El periodista italiano Fabrizio Romano adelantaba la noticia y poco a poco en los medios españoles fueron confirmando. El francés no seguirá dirigiendo el banquillo como se venía rumoreando en las últimas semanas.

El técnico no quiso hablar de su futuro en la última rueda de prensa tras el encuentro contra el Villarreal y aplazó a la decisión a unos días. Al parecer esto ya ha sucedido. Comentó que tenía intención de "ponérselo muy fácil al club". El Madrid tiene cambios que hacer este verano y al parecer ha decidido dar un paso al lado como ya lo hizo en su primera etapa con la diferencia que aquella ocasión se fue ganando títulos y esta con la temporada en blanco.

El vestuario estaba unido y confiado con que Zizou no se fuera. Benzema y Kroos así lo querían. El alemán dijo poco antes de conocerse esta noticia que no creía que se fuera. "Zizou y yo tenemos una relación por la que, sin duda, me hubiese contado que se iba", apuntaba.