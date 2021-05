Zidane y Marcelo no han tenido ninguna bronca en las últimas semanas. El brasileño no está en plenitud física y el técnico francés prefiere que recupere para ver una mejor versión en el lateral. La ausencia de Marcelo es una decisión técnica, pero sin que haya habido una discusión entre ambos, ni en el vestuario, ni en una conversación en privado.

La decisión de dejar fuera de la convocatoria a Marcelo fue exclusivamente de Zidane, pero no fue por una bronca entre los dos. El Real Madrid ha desmentido que se haya producido un encontronazo , ni en el vestuario delante de toda la plantilla, ni en privado. El brasileño sigue teniendo molestias y ese sería el motivo por el que se ha quedado fuera del encuentro ante el Granada.

Marcelo ha pasado una temporada a la sombra de Mendy , y su protagonismo en el equipo titular ha disminuido mucho. El brasileño ha sido suplente del lateral francés y solo ha participado cuando Mendy no ha podido jugar. La lesión del internacional galo le abrió de nuevo la puerta de la titularidad, pero sigue mermado físicamente y no ha rendido a su mejor nivel .

Esa es la razón por la que Zidane le ha dejado fuera de la convocatoria ante el Granada. El rendimiento de Marcelo baja mucho cuando no está bien en lo físico y a Zidane esas actuaciones no le valen en el tramo final de la temporada. El brasileño se podría recuperar para el domingo del golpe que sufre y volver al equipo ante el Athletic en San Mamés. Ante el Granada, Marcelo no estaba para jugar al nivel que quiere Zidane.