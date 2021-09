Zidane, pillado de incógnito por Deportes Cuatro a la salida del Bernabéu: "Veo bien al equipo"

Nadie se quiso perder el regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu y hubo muchas caras conocidas en el palco blanco, entre ellos, Zidane. El ex entrenador no se perdió cómo su equipo goleó al Celta tras 560 días sin pisar el verde. Las cámaras de Deportes Cuatro pudieron captar la salida del campo de Zizou.

A pesar de que terminó su segunda etapa en el banquillo blanco, el técnico francés ha demostrado su afición por el club y no se perdió ese partido tan importante al que le acompañó su mujer. Le preguntamos acerca de cómo había visto al equipo: "Me alegro", dijo el galo. Varios aficionaos que pasaban por allí al verle no dudaron en dedicarle unas palabras. "¡Vuelve, vuelve cuando quieras!".