Zidane entrenará al Real Madrid la próxima temporada pase lo que pase en Liga y Champions

El contrato de Zidane se acaba en el verano de 2022 y aún tiene un año más de contrato. El francés no está preocupado por su futuro y quiere seguir entrenando al Real Madrid, aunque no lo haya manifestado abiertamente en público. La temporada no ha sido fácil con las lesiones y se ha tenido que adaptar a los contratiempos que ha sufrido la plantilla desde el inicio de curso.