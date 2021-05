La sensación en el vestuario del Madrid es que Zidane se marcha: el entrenador de momento no ha comunicado nada

Según ha podido saber Deportes Cuatro, el entrenador todavía no ha comunicado abiertamente a nadie que no va a continuar, aunque es un secreto a voces y las sensaciones dentro del vestuario son que ya tiene decidido que se va a marchar.

En la última rueda de prensa ya dejó caer por dónde podría ir su futuro más inmediato. "Me fui en 2006 como jugador, luego como entrenador... Parece que me quito la responsabilidad de las cosas o lo dejo porque se complica, y para nada. Lo que hago lo hago a tope, y llega un momento en el que hay que cambiar, pero no solo por mí, por el bien de los jugadores y del club. Hay momentos en los que tienes que estar y momentos en el que hay que cambiar por el bien de todos, no solo el mío", declaró en rueda de prensa.