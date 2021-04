Zidane cree en el doblete: "Esto no es un milagro, es mucho trabajo y creer"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane , ha asegurado que lo que ha conseguido su equipo hasta el momento y lo que está haciendo, vivo en 'Champions' y en LaLiga Santander pese a una plaga de lesiones, no es un "milagro" sino tener creencia en sí mismos y "trabajo y dedicación".

"Para nada lo que estamos haciendo es un milagro, esto es trabajo y creer en lo que hacemos. Aquí trabajamos muchos, pero los jugadores creen en lo que hacen , no es un milagro sino mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión", argumentó Zidane este viernes en rueda de prensa.

El francés elogió "llegar a así a este tramo de la temporada" pese a haber afrontado "tantas dificultades". "Estoy muy contento de lo que han dado cada uno de ellos y del carácter que tiene este equipo. Otros dirían 'Joder, ¿qué está pasando?', pero nosotros no, sacamos esto adelante y lo seguiremos haciendo hasta el final", añadió.

Florentino Pérez quiere la continuidad de Zidane

Además, que el FC Barcelona perdiera su partido aplazado ante el Granada, en el Camp Nou (1-2), y ya no dependa de sí mismo para ganar el título, no "cambia nada" para el Real Madrid. "Las cosas que pasan alrededor no las controlamos, podemos controlar lo que hacemos", zanjó.