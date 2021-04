Zidane, antes del Clásico: “Messi que se quede en el Barcelona, está bien ahí”

“ Estamos contentos con Vinicius . Sabemos que hemos tenido muchas complicaciones con las lesiones, es una plantilla muy larga y los jugadores están todos comprometidos, y eso es lo más importante. Estamos disfrutando de Vini, es muy joven. Hay que dejarle tranquilo, no hablar mucho de todas estas cosas. Él está tranquilo y eso me alegro. Mucho ruido, pero él está centrado y seguir haciendo lo que está haciendo”, dijo el francés sobre el brasileño.

Lo que tiene claro el entrenador francés es que quedará mucha Liga después del Clásico. " El Atlético tiene ventaja porque va primero , y pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos. Vosotros decís quién va a ganar y es una Liga muy competitiva , muy buena y todos los equipos pueden ganar así que hasta el final no lo vamos a saber, no sé cuántos puntos quedan pero muchos", señaló sobre la pelea por el título de Liga.

Zidane, sobre el futuro de Mbappé: "No es mi preocupación"

Otro de los grandes nombres de la rueda de prensa previa de Zidane al Clásico fue el de Kylian Mbappé. "Yo le conozco y ya está, no es mi jugador y no puedo hablar de nada. Kylian es un gran jugador y lo que quiera hacer en el futuro ya lo veremos pero no es mi preocupación", apuntó sobre el delantero del PSG.