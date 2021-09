Los problemas de Laporta para convencer a Xavi: tomar decisiones con sus excompañeros y sin proyecto deportivo

El presidente azulgrana tiene dos grandes inconvenientes a la hora de convencer a Xavi Hernández para ser su nuevo entrenador. Por un lado, el exjugador azulgrana es consciente de la grave situación que atraviesa el club en lo económico . Sin dinero, no hay fichajes. Y sin fichajes, no se se puede hacer atractivo el proyecto para otros futbolistas. Un círculo vicioso que obligará al entrenador que acepte el cargo a sacar provecho de los canteranos y tener que lidiar con jugadores de cuestionado nivel como De Jong o Braithwaite .

Un escenario difícil de aceptar al que no son ajenos exjugadores del Barcelona como Messi o Luis Suárez . De hecho, el delantero charrúa recomienda incluso a Xavi el no aceptar el cargo de entrenador con el panorama actual. "Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil", afirma el jugador del Atlético.

"No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tendrá que tener", señaló Suárez en una entrevista a 'TVE'.