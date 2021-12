Xavi Hernández, resignado con su equipo: "No nos sale nada"

El Barça no es capaz de salir del pozo en el que se encuentra. Tras la eliminación de Champions les ha tocado afrontar un nuevo empate que se fraguó en los últimos minutos ante el Osasuna. Xavi Hernández analizó el partido y se mostró resignado asegurando que necesitan “una victoria urgente” para levantar cabeza.

El técnico catalán indicó que la actitud de sus futbolistas es “irreprochable" . "Están dando la cara y se merecen jugar todos. Por actitud no es, no nos llega por tema futbolístico y por situaciones donde en ese momento requerían tener más paciencia para intentar buscar el tercero”. “No nos sale nada y ha llegado el gol en segunda jugada, que habíamos trabajado”.

Otro peso pesado del vestuario también analizó el empate. Piqué fue claro y no esconde la mala situación por la que están pasando. "Es evidente que es mejor a inicio de temporada. Ahora es más complicado. Pero está claro que con la eliminación prematura de la Champions empezamos una nueva era donde lo más prioritario es ir sumando de tres en tres en LaLiga para no descolgarnos de los puestos de arriba. Ahora ya lo estamos, pero no podemos descolgarnos más. Tenemos que recortar".