Xavi Hernández no niega su reunión con Haaland: "Estamos trabajando en el futuro"

Xavi Hernández ha sido uno de los nombres de la semana por su supuesta reunión que tuvo con Haaland para intentar convencerlo para que fichara por el Barça. El entrenador presumió de que hasta el momento no ha habido ningún jugador que le haya dicho que no quiere jugar en su equipo ¿será el noruego el primero?

"No puedo dar detalles . Lo único que puedo decir es que estamos trabajando en el futuro del club" , respondió Xavi, que sí habló del joven mediapunta Pablo Torre , cuyo fichaje por el Barça procedente del Racing de Santander se oficializó anoche, y de quien dijo que "es un talento natural".

"Mi rol es importante, pero no estoy solo. Todo el mundo forma parte de un equipo y esto es muy bueno para el Barça", desveló el preparador.

"Lo más importante es que no he visto todavía a ningún jugador que haya dicho no a jugar al Barça. A todo el mundo le hace ilusión venir al Barça y esto hay que aprovecharlo", destacó.