Xavi Hernández aseguró que pese a marcharse con pena e "insatisfecho" por el empate sumado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el partido fue "muy bueno" y vio a un Barça que se "acerca" al que quiere ver. "Me voy insatisfecho, pero mañana pensaré que hemos jugado bien y la imagen desde el banquillo es muy buena. Se acerca el Barça que yo quiero, protagonista y valiente y yendo al ataque. El que viví yo. Es el camino correcto", aseguró en rueda de prensa.

"Me pesa no ganar, la verdad. Tengo la sensación de que me costará ganar, creo que tendríamos que haber ganado y más al tener minutos contra 10 jugadores. Ellos han sabido frenar el partido, enfriarlo, con faltas, y es una manera de competir de un equipo muy veterano que sabe lo que hace, y tácticamente han estado bien", destacó del Sevilla.