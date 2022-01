Xavi Hernández, al agente de Ousmane Dembelé: “Si se queda y no renueva, no juega más en el Barcelona”

Xavi Hernández y Moussa Sissoko se han visto las caras para intentar solucionar el futuro de Ousmane Dembelé. El entrenador del Barcelona dejó claro que quiere que el francés siga en el Barcelona, pero que si no renueva ahora y no acepta salir en enero, no volverá a vestir la camiseta culé. Sissoko le transmitió la intención de Dembelé de renovar su contrato, pero a falta de cuatro días para cerrar el mercado, aún no hay acuerdo.