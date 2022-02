Xavi Hernández no quiere dejar a Ousmane Dembelé cuatro meses sin jugar en el Barcelona

Mateu Alemany no quiere que Dembelé vuelva a jugar con el Barcelona, pero aún faltan cuatro días para que el Barcelona se ‘pronuncie’ sobre el francés. A Xavi Hernández no le gustaría dejarle cuatro meses en la grada y las próximas horas serán claves. El técnico hablará con Joan Laporta y Alemany para tomar una decisión al respecto.

"Hemos hecho lo que hemos podido, le hemos presentado dos opciones para lo que quedaba de temporada y no las quiso aceptar. Estamos sorprendidos. La última opción era un club inglés donde podía desplegar su juego perfectamente, porque tiene gran calidad, y no ha querido irse. Ha querido quedarse estos seis meses aquí, y no tiene sentido porque no es bueno ni para él ni para el club", declaró en rueda de prensa.