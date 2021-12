La bronca de Xavi Hernández en el vestuario tras el empate ante Osasuna: “Suerte que los tenemos a ellos”

Xavi Hernández no se calló en el vestuario del Barcelona tras el empate ante Osasuna. El entrenador azulgrana no estaba nada contento porque los ‘rojillos’ hubieran igualado en los minutos finales y se lo hizo saber a los jugadores. Xavi, según el diario AS, puso de ejemplo a tres canteranos como Nico González, Gavi o Abde ante el resto de la plantilla: “Suerte que los tenemos a ellos”.