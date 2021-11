Xavi Hernández, en su primer día como entrenador del Barcelona: "Tenemos normas que hay que cumplir"

Y lo hizo con un mensaje de ilusión a la afición que estaba en el Camp Nou. "No quiero emocionarme. Estoy muy ilusionado. Quiero dar las gracias a todos, al club, a los aficionados. Tengo la piel de gallina y solo quiero deciros una cosa: Somos el mejor club del mundo. Trabajaremos con mucha exigencia. El Barcelona no se puede permitir empatar , tenemos que salir a ganar cada partido. Visca el Barça y Visca Cataluña", dijo Xavi antes de firmar su contrato como entrenador del Barcelona sobre el césped del Camp Nou.

Ya más tranquilo y en su primera rueda de prensa como entrenador del Barcelona, el discurso de Xavi fue muy parecido para empezar: "Estoy muy emocionado por cómo me ha recibido la afición. Muy ilusionado y con muchas ganas de empezar a trabajar, con muchas ganas de hablar con los jugadores. Vuelvo a casa . No es un buen momento, pero la afición, todos, tenemos que hacer que vayamos para arriba. Tenemos que ser excelentes , tenemos que intentar ser los mejores. Nuestra máxima será el trabajo. Un respeto por los valores que nos han identificado", dijo Xavi.

"Me he nutrido de muchos entrenadores. No solo fútbol. Todos somos hijos de Cruyff, Guardiola, Van Gaal... Tengo muchas cosas de todos ellos. Tengo una idea y la quiero transmitir. La idea es recuperar a jugadores de las lesiones. Hacer equipo, hacer familia. Intentar inculcar la idea para competir el día del Espanyol”, apuntó el de Terrasa.