El Barça empató ante el Granada en el último minuto, pero eso no fue lo peor que pudo pasarle. La falta de efectivos y la apuesta por los jóvenes estuvo a punto de costarle tres puntos . De haber sido expulsado alguno de los jugadores del primer equipo habría caído en alineación indebida.

En ese momento se consideró que González Fuertes le estaba perdonando la segunda, pero lo cierto es que en el acta no había ninguna tarjeta reflejada para el defensor. De haber sido expulsado le hubiera costado al equipo de Xavi los tres puntos ya que tiene que haber 7 jugadores de la primera plantilla y por lo tanto se hubiera incurrido en la alineación indebida.

Tras el cambio solo quedaban del primer equipo Ter Stegen, Alves, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets y Memphis. Una lesión o una expulsión hubiera puesto en serio peligro al Barça. El técnico prefirió quitar al delantero para meter al centrocampista para intentar contener al Granada, pero no pudo hacerlo y casi le cuesta un disgusto.

Xavi reconoció tras el partido que arriesgó metiendo a Álvaro Sanz dejando siete jugadores del primer equipo en riesgo de alineación indebida. "Es un riesgo que tomamos, es la primera vez que lo hacemos, pero teníamos que controlar el partido. Hemos tomado ese riesgo, quedaban pocos minutos, queríamos controlar el partido, tener el balón, es lo que requería el partido y no ha podido ser. Ya no es mala suerte ni detalles, son errores que tiene el equipo de no sentenciar un partido que tenía controlado", terminó.