Xavi Hernández deja claro que no ha recibido una propuesta de Laporta en los últimos meses

Sí confirma que la hubo antes de que llegara Koeman al banquillo del Barça

Xavi Hernández ha estado presentando su campus y ahí los periodistas han aprovechado para preguntarle por toda la actualidad del Barça y sobre su posible futuro en el banquillo culé del cual ha asegurado que ya se siente preparado para asumirlo, aunque no ha recibido una oferta.

“Siempre estoy en el mercado, pero el presidente es Laporta. Jan es el que toma decisiones y no he podido hablar con él. Habrán entendido que el club necesitaba otra cosa”. Con esta afirmación se desmarca de los rumores que había en los últimos meses sobre que estaba cerca del Barça que era el elegido del presidente del Barcelona o al menos esto es lo que ha dicho el ex jugador blaugrana.

Además especifica que en enero y en verano de 2020 el Barça le fue a buscar para entrenar al equipo, antes de la llegada de Ronald Koeman. Pero, ahora, no ha sido así. "Pueden pasar muchas circunstancias, no me esperaba que el Barça viniera a por mí en enero del año pasado y luego en verano. Decidimos con la familia y 'staff' que no era el momento adecuado. Estoy encantado con lo que viene en Catar, pero abierto a todo", señaló.

"Estoy en el mercado pero no tengo ninguna prisa por ir al Barça, aunque es un sueño y una ilusión entrenar al club que quiero. Estoy preparado para cuando llegue el momento, ahora me siento mucho más preparado para ir al Barça pero no tengo ninguna prisa, aunque espero que llegue", manifestó en rueda de prensa tras presentar el Campus Xavi by Santander, en Barcelona.

Pide respeto para Koeman

Sin estar molesto con quien opina que no estaría listo para coger las riendas del Barça, lo negó. "Entiendo que se diga que no estoy preparado, pero es que lo estoy. Me siento preparado para entrenar al Barça, soy honesto y conozco al club y al entorno. Pero hay un entrenador, Ronald Koeman, que tiene contrato y el derecho a continuar", manifestó.

"No quiero que haya un debate constante de que yo puedo llegar al Barça. Hay respeto entre colegas y quiero que a Koeman le vaya bien", dejó claro el de Terrassa, igual que descartó la idea de entrenar primero al Barça B y aseguró que no sería un problema tener que entrenar a jugadores que, primero, fueron compañeros suyos y todavía son amigos, como Jordi Alba, Leo Messi o Sergio Busquets.

Confiando en que Leo continúe