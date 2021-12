Xavi Hernández analizó en el autobús los errores del Barça: "Queda un sabor agridulce"

Xavi Hernández, admitió tras el empate a uno en el campo del Sevilla que le " queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos", aunque recalcó que cree que su equipo va ahora "por el buen camino".

"Me pesa no haber ganado. Teníamos que haberlo hecho tras más de veinte minutos con uno más. Ellos han tirado de faltas, que es una manera de defender. Me voy insatisfecho porque la cuestión es darle continuidad al buen juego los 90 minutos", agregó el técnico catalán.