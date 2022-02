Xavi Hernández tiene el compromiso total del vestuario: entrenando de madrugada en el Camp Nou

Muestra de ello fue el partidillo que se produjo tras el encuentro ante los leones en el Camp Nou. Los suplentes y los que no habían podido jugar se quedaron hasta altas horas haciendo unos ejercicios en el césped ya que el entrenador les ha dado tres días de vacaciones. Entres los participantes estuvieron Dembélé, Memphis Depay y Luuk de Jong.

"He visto que no progresábamos por dentro y he pensado que tenía dos puñales por banda, de uno contra uno. Dembélé ha marcado la diferencia, ha marcado un gol, dos asistencias", dijo en rueda de prensa, sobre su decisión de meter al galo.