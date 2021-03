Wijnaldum firma un precontrato con el Barcelona y sería el primer fichaje del Barça de Laporta

Según publican los compañeros de The Sunday Times, Wijnaldum no solo ha llegado ya a un acuerdo para unirse al Barcelona a partir del próximo verano sino que el jugador holandés habría ya firmado un precontrato con el club catalán para unir sus caminos de cara a la próxima temporada. El futbolista del Liverpool ya estuvo en el radar azulgrana la temporada pasada, pero la operación no pudo concretarse por las pésimas condiciones económicas de la entidad.