Vinicius irrumpe en la grada para celebrar con la afición del Bernabéu y se salta las medidas contra el coronavirus

"No he visto la celebración de Vini. Sé que se ha acercado a la afición. La afición nos ha ayudado mucho. El ambiente en el Bernabéu era muy bueno esta noche. El estadio va a ser el mejor del mundo, estoy seguro. Me sorprendió mucho que hace 15 días estuvimos aquí y parecía imposible jugar 15 días después. Hemos jugado un gran partido, en un estadio que es especial", terminó.