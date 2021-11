Vinicius, el protegido de Carlo Ancelotti: "No se siente una estrella, sigue siendo humilde"

El momento estelar que protagoniza Vinícius Junior en el Real Madrid no ha provocado ningún cambio en su comportamiento, como resaltó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti , que afirmó que el brasileño "no se siente una estrella" y "sigue siendo muy humilde" . Después de asegurar que si Vinícius mantiene su nivel peleará por el próximo Balón de Oro, Ancelotti resaltó la humildad que marca el paso en la carrera del brasileño, convertido en gran referente madridista.

"He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero son situaciones bastante claras que los árbitros han intentado aclarar al principio de temporada diciendo que los penaltitos no se pitan. Hay dos situaciones que no han pitado, la de Ocampos con Alaba y una de Vinicius con Diego Carlos y estoy totalmente de acuerdo. El penalti tiene que ser claro porque tienes más posibilidad de marcar que de fallar. Cuando no son claros y no los pitan, yo estoy de acuerdo", opinó.