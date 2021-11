Vinicius Junior, sobre su renovación con el Real Madrid: “Muchos jugadores pagarían por estar aquí”

El brasileño no piensa en otra cosa que no sea seguir en el Real Madrid y llegar a formar parte de la historia del club blanco. “ Quiero hacer una gran carrera aquí como hizo Cristiano, como Ramos , como está haciendo Marcelo...”, explica el delantero, aunque sabe que un equipo como el Madrid se refuerza con los mejores jugadores del mundo.

Y desde Barcelona siempre se ha señalado que Vinicius Junior era aficionado del Barcelona y lloró con la goleada del PSG al conjunto azulgrana en la Champions. “¿Hablan de mí en el Barça? Yo no doy cuerda a la gente de fuera. Los dos clubes me buscaron y yo decidí el Real Madrid por el proyecto y por lo que hicieron por mí ¿Llorar por el 4-0 del PSG al Barça? Este día estaba en un partido con Brasil. Creo que por este partido me quiso el Madrid. Fui el mejor jugador y después firmé con ellos. Siempre me encantó el Real Madrid, siempre me encantó Cristiano Ronaldo y todos los jugadores. Elegí bien y quiero seguir aquí mucho tiempo”, zanjó Vinicius Junior sobre su relación con el Barcelona.