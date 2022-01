El delantero corría hacía la línea de banda para intentar llegar al balón y que no saliera de los límites, pero no lo consiguió. Justo era en el lugar donde el el escudo del Madrid reposaba sobre el césped y es tal el amor por el club que no quiso pisarlo. Hizo un gran salto para evitar pasar por encima y lo consiguió. Él ya en una ocasión lo dijo: "El escudo del Madrid se besa, no se pisa".