Vinicius se ha sincerado con el diario AS y ha reconocido qué es lo que ha cambiado en este inicio de temporada: "Es producto de mucho trabajo, muchas horas entrenando en Valdebebas y luchando por mejorar la definición. Desde que llegué al Madrid siempre dije que ya llegaría la hora en la que marcaría muchos goles seguidos. Desde que empezó la temporada me siento muy bien. Tengo la confianza que me da el míster y todo el staff técnico. Esa confianza me hace pensar que puedo fallar, y si lo hago, lo vuelvo a intentar otra vez... ".

Si hay un jugador que entiende al brasileño sobre el terreno de juego ese es Karim Benzema. El francés se ha convertido en su mejor socio y Vinicius se agradecerá siempre: "Jugar con Karim es increíble. Siempre fui muy fan de Karim desde niño. Es un placer jugar a su lado. Él siempre me ayuda. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Me gusta mucho jugar con él. Siempre me habla en el campo y fuera de él. Me ayudó, incluso, cuando no se sabía si yo iba a triunfar. En el campo hablamos mucho. Antes del partido me dijo que yo le iba a ayudar a marcar un gol y lo hice con el penalti que me hicieron. Por eso, cuando me lo hicieron le miré a él. Sabía que lo marcaría".