La sociedad Benzema – Vinicius, más goleadora que cualquier equipo de la Liga

El brasileño no lo ha desaprovechado y su sociedad con Benzema se ha convertido en la mejor de la Liga . Con Hazard a medio gas y con Bale lesionado, Ancelotti tiene dos fijos en ataque que son el francés y Vinicius, y luego va rotando con el resto de delanteros. Los dos jugadores están en racha y le dieron la vuelta al partido en Mestalla con dos goles en tres minutos .

Y el otro gran protagonista fue Vinicius. “Como pasó con el Levante fuimos para adelante y conseguimos sacar un buen resultado. El trabajo del míster se ve, estamos trabajando mucho y estamos haciendo las cosas como nunca . Jugamos bien pero en Mestalla siempre es difícil, lo intentábamos pero las cosas no salían bien y al final conseguimos la remontada”, dijo el brasileño.

“Aquí siempre es difícil jugar y después de encajar un gol es aún más difícil, pero seguimos trabajando. El Real Madrid no se rinde nunca. Estoy muy contento con todo el equipo, que me da la confianza para estar bien y me dan muchos balones para generar ocasiones. Hemos jugado bien y lo importante es que hemos ganado”, señaló Vinicius tras la victoria del Madrid en Mestalla.