Entre los numerosos duelos que presentaba un partido que a nadie extrañaría se hubiese dado en una final de 'Champions', aparecía uno por encima del resto. Lo protagonizaban los nuevos 'príncipes' del fútbol que están a un paso de la corona de rey. Todo lo mostrado por Mbappé convierte en injustificable que no sean suyos los galardones individuales recientes, mientras que Vinícius se desgastó en tareas defensivas , con continuas ayudas al lateral de su banda, Ferland Mendy, y apenas apareció en fase ofensiva.

Era el momento de confirmar en Europa el crecimiento progresivo de 'Vini' que le convirtió en referente madridista. El salto de calidad en la definición. Pero el brasileño no escapó del momento irregular por el que transita, buscando de inicio espacios a espalda de la defensa rival para desplazamientos en largo de sus compañeros, antes de abrir el campo e intentar acciones que nunca generaron desequilibrio.

En sus seis últimos partidos sin gol ha ido reduciendo una estadística que era buena para estar en 18.7% de goles en sus 80 remates intentados. En París no sumó ninguno y apenas incomodó a Achraf Hakimi en su marcaje. No marca desde el 12 de enero en la semifinal de la Supercopa de España ante el Barcelona en Riad. El viaje con su selección y jugar en San Mamés sin descanso, por la necesidad ante la ausencia por lesión de Benzema, no ayudaron a que vuelva a su mejor nivel. El descanso que recibió con un partido de sanción, tampoco lo consiguió.