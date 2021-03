El núcleo duro del vestuario del Real Madrid ve con buenos ojos los rumores de la vuelta de Cristiano

Aunque, como contamos en Deportes Cuatro, el Real Madrid no se plantea de momento su vuelta , todo dio un giro radical con la sorprendente respuesta de Zidane en una entrevista previa al partido ante la Atalanta. "Es posible el regreso de Cristiano Ronaldo?", "Sí, puede ser" , contestaba el técnico merengue para sorpresa de todos, incluso de sus propios jugadores.

Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en el Real Madrid

Según hemos podido saber en Deportes Cuatro, el núcleo duro del Real Madrid ve con buenos ojos los rumores que colocan a Cristiano Ronaldo de nuevo en el mercado. Los pesos pesados del conjunto blanco saben lo importante que fue el portugués en las cuatro Champions League que consiguieron levantar. Y también saben que con su marcha, no solo perdió el futbolista luso sino también el club merengue.

Los viejos rockeros del vestuario, que sostienen a día de hoy al Real Madrid pese a su edad, verían con muy buenos ojos la vuelta de Cristiano. Una especie de 'The Last Dance' con la que despedirse de sus carreras deportivas por todo lo alto. Empieza a no ser casualidad los mensajes de los últimos días alabando a Benzema: primero fue Marcelo, luego Casemiro, después Karin Benzema, también Sergio Ramos y el último en hacerlo, el brasileño Vinicius.