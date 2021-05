El vestuario del Madrid presiona para que Zidane siga: "Queremos que se quede"

Se ha hablado de que el entrenador les dijo a sus jugadores antes del Sevilla que se iba. Deportes Cuatro pudo confirmar que eso no era cierto y que nadie del club sabe lo que va a hacer, aunque los sensaciones que hay son que se marcha. Zizou tras el encuentro también lo desmintió. "¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? ¿Nos jugamos la vida en esta Liga y voy a decir que me marcho? Nada. Contar cosas fuera se puede contar lo que quieras. No voy a decir eso nunca a mis jugadores. Cómo voy a decir eso. Al final de temporada veremos lo que pasará. No podemos hablar constantemente de mi futuro".