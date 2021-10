El vestuario del Barça está molesto con Piqué: los intereses comerciales que no gustan nada

Piqué es un líder dentro y fuera del campo. Las declaraciones más contundentes las ha dado él durante la temporada. Del "esto es lo que hay", al no vengo aquí a quedar a mitad de tabla o ni jugando 3 horas hubiéramos marcado. Todos estos bandazos ha hecho que algunos compañeros en el vestuario empiecen a desconfiar de él, según ha publicado el Sport.

Otro de los puntos que no ha gustado nada fue el tema de la reducción salarial. El central fue el primero y algunos se lo tomaron como un reto con un “ahora os toca a vosotros”. Todos los capitanes fueron pasando más tarde por el aro, menos Sergi Roberto que tiene su renovación a la baja paralizada.

Consideran que en muchas ocasiones ha puesto sus intereses comerciales por encima de los deseos del club y ha influido para salirse con la suya como es el caso de Umtiti que el club lleva tiempo queriendo darle salida, pero no se ha llegado a hacer y casualmente al defensa le lleva su agente de cabecera. Tampoco ven con buenos ojos la sobre protección que tiene con Riqui Puig que está baja el amparo de un jugador como Piqué que tiene todos los galones en el vestuario.

Otro que le tiene en el punto de mira es el entorno de Ronald Koeman. Las primeras declaraciones incendiaras iban de la mano asegurando que con el equipo que tenían no daba para más y al poco tiempo él se desmarcó asegurando que no vestía esa camiseta para quedar en mitad de la tabla. Una frase que quedó a su entrenador en la picota y que no gustó nada a los más cercanos al neerlandés.