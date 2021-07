El Madrid negocia con el United el traspaso de Varane: no renueva y no se irá libre en 2022

El Real Madrid no quiere que Varane se vaya libre el próximo verano y ha vuelto a mantener contacto con el Manchester United para negociar el traspaso del jugador francés. El defensa no ha respondido a la oferta de renovación del club blanco y su intención sería la de salir este verano o dentro de un año. El Madrid quiere ingresar dinero por el francés y no quiere que salga libre.