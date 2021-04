Varane pide una renovación al alza o una salida: el Real Madrid estudia incluirlo en el fichaje de Mbappé

El futuro de Raphael Varane en el Real Madrid no está nada claro. El defensa termina contrato en junio de 2022 y por el momento no hay acuerdo para su renovación. El francés llegó al conjunto blanco hace una década por tan solo once millones de euros y por recomendación de Zidane. Ahora Varane pide una mejora de su contrato o la opción de salir.