El Valencia vuelve al campo para terminar el partido ante el Cádiz: "El equipo decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo"

Era la primera vez en la historia de La Liga que un equipo abandonaba el terreno de juego por un enfrentamiento de dos jugadores. Unas imágenes de Movistar+ se veía como Pualista decía: “Hay que mirar esas cosas, eh! Negro de mierda, no, eh!”.

Las reacciones del Cádiz-Valencia

El partido terminó con normalidad y al final fue el Cádiz el que se llevó los tres puntos. Mauro, jugar gaditano, fue el encargado de atender a los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro. "Cala es un grandísimo compañero y muy respetuoso. No tengo información de lo que ha pasado. Nadie nos ha dicho nada".

El capitán del Valencia hizo por su parte lo mismo. "Diakhaby nos ha dicho que ha habido un insulto racista y nos hemos ido hacia dentro. Nos han dicho que teníamos que jugar porque sino nos quitaban los tres puntos o alguno más . Diakahaby nos ha pedido que jugáramos sino no lo hubiéramos hecho".

"Nos han dicho que o salíamos o que perdíamos tres puntos o más. Él nos han dicho que no estaba para salir. Diakhaby está hundido. Ha sido un insulto muy feo que no voy a repetir. No hemos podido hablar con Cala porque ha salido el último. Estoy seguro de que le ha dicho algo. Ha sido un partido muy raro".