Laporta prepara una limpieza total en el vestuario del FC Barcelona. El equipo ha quedado muy tocado al final de la temporada y no solo va a hacer cambios en el banquillo. Koeman tiene los días contados, pero también algunos de los jugadores con más pesos de la plantilla. En esta remodelación está de acuerdo toda la plantilla. Bartomeu la anunció hace un año cuando llegó el holandés, pero no se hizo ningún cambio y ahora el presidente ha decidido coger el toro por los cuernos.

Un fin de ciclo que tiene fecha

A falta de una jornada por disputarse, el Barça ya no tiene nada que jugarse y en cierta forma esto también ha cabreado al presidente que ha sido testigo como en las fechas claves el equipo no ha respondido y de ahí a que quiera hacer el cambio. Nada más terminarse La Liga, Laporta junto a su directiva se va a poner manos a la obra para ir tomando decisiones. "A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que en la medida que consideremos vamos a ir comentando", dijo.

Xavi es el gran pretendido

Xavi está en Barcelona de vacaciones y podrían mantener conversaciones más frecuentemente. Laporta le quiere para entrenar, pero al parecer hay algunos miembros de la directiva que no ve esta opción tan buena. Creen que con la remodelación que se plantean a lo mejor no estaría a la altura al tener tan poca experiencia entrenando. No es que no crean en él, simplemente consideran que no es el momento.