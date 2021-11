Unai Emery rechaza el dinero del Newcastle y seguirá en el Villarreal

El técnico se queda en el Villarreal y no regresará a la Premier, según la BBC

Unai Emery rechaza la oferta del Newcastle y asumir el nuevo proyecto de las 'urracas'

"El primero que se siente incómodo soy yo y he procurado aislarme"

Unai Emery no se moverá de Vilarreal. El técnico vasco no va a asumir el proyecto deportivo de las urracas y se quedará en el submarino amarillo. Emery habría rechazado la oferta de los nuevos dueños del Newcastle, que están detrás de la fortuna de Arabia Saudí, y no volverá por el momento a la Premier League, según publica la BBC. El Villarreal puede estar tranquilo y el Newcastle no le 'robará' el entrenador a mitad de temporada.

EL Villarreal venció frente al Young Boys (2-0), en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y tras el encuentro Emery aseguró que se mantenía a la "expectativa" y asegurando existía ese interés, todavía no se había concretado en una oferta.

"Lo único cierto es que he procurado alejarme de todo el ruido. Me han transmitido un interés, pero yo he estado todo el día pensando en el partido. No tengo más noticias, no hay ninguna oferta y si se produce tendría que ser 'vía club' y 'vía personal'. "Estoy muy centrado en el Villarreal y muy contento, no hay nada para decir que me voy", indicó el técnico vasco en declaraciones a Movistar.

Emery se queda en el Villarreal

Sin embargo, preguntado por una hipotética oferta en los próximos días, Emery no fue claro y no cerraba aún esa puerta. "Ante esa hipótesis no tengo más que decir que lo único que haría sería hablarlo con Fernando Roig, con la plantilla y con el club. Pero no puedo decir nada más porque es un interés. Si tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplan ciertos requisitos", añadió.

"Estoy a la expectativa de lo que pueda pasar y desde ese interés, desde luego, yo no he dicho que no. Cuento con el club para valorar esa opción si es que la hubiese y lo compartiría con ellos por el respeto que les tengo y porque estoy muy agradecido al Villarreal", manifestó Emery.