Toni Freixa responde a Piqué: "Las descalificaciones y los ataques están fuera de lugar"

Gerard Piqué habla sobre el tuit Toni Freixa sobre su menú en un restaurante

El ex candidato del Barça le ha respondido pidiendo que no haya bandos en el Barça

Gerard Piqué y Toni Freixa ha tenido sus más y sus menos en las redes sociales. El que fuera candidato a la presidencia del Barça publicó un tuit en donde comentaba lo que estaba comiendo el central en un restaurante. El jugador respondió y tuvieron diferencias a través de Twitter.

El zaguero estuvo con Ibai Llanos y confirmó lo que estaba comiendo. "Estaba comiendo butifarra con patatas fritas y huevos frito y me estaba tomando una cervecita. Me encuentro que hay un señor determinando el menú que he escogido yo y luego lo borra. ¡Qué te has pasado tres pueblos!", le decía a Ibai Llanos.

La respuesta de Toni Freixa

El ex dirigente culé no se ha quedado callado después de dirigirse a él directamente. "A mi me gustaría decir que lo hay en el Barça y que lo distingue de otros clubes son las trincheras. Hay dos bandos, o te identificas con la trinchera o te atacan. Lo que deberíamos de hacer es ser responsables y no alimentar que haya estos bandos porque lo único importante es el Barça. Las descalificaciones y los ataques están fuera de lugar".

El tuit que en su día puso Freixa al poco lo borró, pero ya se había difundido y llegó a Piqué que no dudó en responder.