Toni Freixa estalla tras la ausencia de Alexia Putellas en el once ideal en el The Best: "Es incomprensible"

Los premios The Best no han faltado a su cita con la polémica. El ganador masculino fue Robert Lewandowski, pero lo que más ha enfadado a los aficionados del fútbol ha sido el once ideal en donde algunos echaron en falta de Benzema.

Quizás lo más marciano de la gala llegó con el once ideal del fútbol femenino. Alexia Putellas salió galardonada con el The Best, pero inexplicablemente no estaba en la alineación. La mejor jugadora para la FIFA no estaba entre las once mejores futbolista. No solo ella, ninguna deportista culé que lo ha ganado todos los títulos la pasada temporada estaba.