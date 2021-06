No fue una tarde fácil la que tuvo Joan Laporta con la asamblea extraordinaria del FC Barcelona. Los socios compromisarios acabaron aprobando las cuentas tras seis horas y medias, pero no todo fue de color de rosas. La tensión se palpó en el ambiente e incluso algún que otro insulto se escapó hacia los dirigente culés.

La Superliga no se somete a votación

Laporta decidió no someter de momento a la votación de la Asamblea General de Compromisarios la permanencia del club azulgrana en el proyecto de la Superliga Europea porque "este formato de competición hoy en día no existe".

Además, el presidente del Barcelona explicó que la entrada en la Superliga "representaba un mínimo de 700 millones de euros por temporada más los variables" y no querían "volver a cometer el error de 1955, cuando el club decidió no entrar en la Copa de Europa".

Laporta también aprovechó su intervención para criticar a la UEFA. "Unos funcionarios que ni arriesgan ni invierten no faltarán al respeto al sentimiento barcelonista, porque la legalidad nos ampara, así que no pagaremos ninguna sanción", advirtió. "Además, intentamos promover el diálogo con la UEFA y no quisieron", sentenció Laporta.