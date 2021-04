Tebas: "Espero terminar la Liga con un 10 ó 20 por ciento de público"

En este sentido, subrayó que cuando Francia anunció que suspendía los campeonatos por la pandemia publicó un tuit en el que calificaba como "irresponsable" la medida del presidente de la República, Emmanuel Macron. "El tuit era claro, para que se supiera que la liga no iba a seguir ese camino. Me llamó hasta la embajadora. En Francia hubo presiones para que no se retomara la competición. No diré de qué equipo es Macron ...", indicó.