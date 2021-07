El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha estado en Deportes cuatro para contar toda la actualidad y sobre todo hablo de la situación de Leo Messi y el estado de la negociación con el FC Barcelona “tienen que disminuir gastos en 200 millones de euros” , cuando le preguntaron por la continuidad del argentino, contestó “Yo espero que sí”. Además ha añadido que la situación no esta paralizada por él que "es un asunto entre el Barcelona y Messi".

También Javier Tebas ha sido preguntado por el nuevo formato de la Liga que quiere poner el presidente de la Federación. “Me sentare con Luis Rubiales para lo que sea necesario, pero desde luego no para cambiar el formato de La Liga de actual. Si el formato ha sido un éxito de crecimiento no lo vamos a cambiar. Yo estoy dispuesto a sentarme para hablar de que tenemos que cambiar del VAR para mejorar y no tengamos las crisis que tenemos todos los años, eso también lo tenemos que hablar”.