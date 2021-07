El técnico italiano tiene varias incógnitas por resolver a falta de que se sepa si habrá o no incorporaciones este verano. Una de ellas es la situación de Isco . El malagueño ha ido en declive en las últimas temporadas hasta que ha quedado relegado al ostracismo. Pocas titularidades tuvo con Zidane en la última temporada y las que gozó no las aprovechó.

Con la llegada de Carleto se le abría un nuevo horizonte para él. Isco con Ancelotti tuvo un gran peso en el equipo y esto puede que sirva de motivación para que el jugador vuelva a deslumbrar al Bernabéu. Hasta el momento lo que está viendo el entrenador no le está disgustando y en su regreso del verano se le ha visto fino. En los meses anteriores se habló de su salida, pero el italiano no quiere descartarlo, por ahora.

Otra de las grandes incógnitas que están por resolverse es qué sucederá con Gareth Bale. Estuvo cedido en el Tottenham porque Zidane no quería ni verle, pero ahora ha regresado y no está dispuesto a una cesión más. El Madrid no cuenta con él y quisiera buscarle una salida, pero el galés no está dispuesto.