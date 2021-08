Ya han comenzado las negociaciones por Kylian Mbappé. Hasta ahora el Madrid había estado en la retaguardia esperando a ver si el PSG se ablandaba con los continuos rechazos del jugador a las ofertas de renovación. Como esto no ha sucedido, el club merengue ya ha presentado su oferta y a partir de aquí comienza en juego de ajedrez.

Se habla mucho de la cara más visible del PSG, Nasser Al-Khelaifi , pero quien de verdad tomará la decisión última será Tamim bin Hamad Al Thani . Es él el que dirá si finalmente se vende Mbappé o no y hasta ahora es el hueso más duro de roer ya que está enrocado en no vender. Mucho se habla del emir de Catar, pero ¿Quién es realmente esta figura tan decisiva en la actualidad para el Madrid?

Poco a poco se fue metiendo en cargo deportivos como en 2006 que presidió el comité organizador de los Juegos Asiáticos de Doha y también ha estado detrás de las candidaturas para los Juegos Olímpicos, algo que no ha conseguido y es su espinita, que pudo sacársela al poder organizar el Mundial de fútbol de 2022.

Esto es uno de los motivos por los que desde la prensa francesa se dice que el PSG no está necesitado de vender a pesar de los fichajes ya que no le hace falta el dinero y de ahí a que puede que no se conforme con esos 160 millones iniciales y quiera apretarle las tuercas al Madrid para ver si suelta algún que otro millón más.