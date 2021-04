Pep Guardiola reconoció en las últimas horas que “lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada. No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también”. Pese a ello la directiva del City mantiene de cerca vigilada la ‘subasta’ noruega.