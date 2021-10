Luis Suárez, con un doblete, rescata un punto para el Atlético ante la Real Sociedad (2-2)

No va a ser sencillo bajar de ahí al conjunto donostiarra, que redujo al equipo rojiblanco, a su 'tridente' Griezmann-Suárez-Joao Félix, y aprovechó sus errores defensivos para poner contra las cuerdas al Atlético , que resurgió con más determinación que fútbol, agarrado a un goleador fantástico como es Luis Suárez: marcó el 1-2 a falta de media hora, fue objeto de la polémica pena máxima en el 76 y la transformó instantes después para rebajar el tropiezo a dos puntos contra un notable contrincante.

Y sin Savic ni Giménez. Entregado el centro de la zaga a Felipe, que no es el que fue hace año y medio en el Atlético, y a Mario Hermoso, imprevisible cuando enfrenta un duelo con el delantero rival, el 0-1 retrató una estructura defensiva que no sostiene ningún rasgo de lo que fue en su pasado más rocoso, pero tampoco en la fisonomía que lo hizo campeón la pasada campaña, cuando jugaba con tantos riesgos como ahora, pero resolvía todo mucho mejor.

El brasileño vive hoy en una precipitación constante; el madrileño no es nada fiable cuando debe imponerse. El primero salió a por Sorloth, el segundo se quedó seis metros por detrás, con todo el espacio del mundo para que el propio atacante noruego progresara hacia el pase más fácil del mundo de Isak. No anticipó Oblak, lento en su salida; no falló Sorloth, que tocó lo justo para superar al portero esloveno, ya casi batido de antemano.