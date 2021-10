La junta directiva de Joan Laporta repite que no tiene ninguna intención de cambiar el actual modelo de propiedad del Barcelona para convertirlo en una sociedad anónima deportiva (SAD), pero diferentes voces del entorno temen que la gravísima situación económica y la competencia ultracapitalista puedan llevar hacía allí a la entidad y exponen posibles soluciones, antes de la Asamblea de Compromisarios de este domingo.

"Esta junta lo tiene muy claro, de hecho, a mí me lo repiten permanentemente, de que esto (convertirse en una SAD) no está en su agenda. Por lo tanto, la ventaja que tenemos por ser una asociación deportiva es que si tenemos un plan fiable, que lo tenemos, nos lo compran las entidades financieras, nos endeudamos y revertimos la situación ", explicó Ferran Reverter, el director general, cuando expuso las conclusiones de la 'due diligence'.

Así, el exdirectivo azulgrana, considera que "aprobar un mayor endeudamiento, llegar a cifras superiores a los 2.000 millones de euros (si la Asamblea aprueba la financiación del Espai Barça por 1.500 millones prácticamente se alcanzarían los 3.000 millones de deuda) no parece que sea el camino más apropiado para evitar que algún día el incumplimiento de las obligaciones con los acreedores pueda conducir con la única solución posible en tal caso: la conversión".

Por su parte, Marc Ciria, experto en la economía del Barça y director general de Diagonal Inversiones, opina que "el modelo de propiedad no hay que confundirlo con el modelo de gestión, hacerlo es oportunista" porque "hay miles de instituciones deportivas en las que la privatización y la mala gestión han hecho que no salgan adelante".

También considera que el Barça no se puede conformar con los ingresos que tenía hasta ahora. "Hay que recuperar los ingresos tradicionales que han caído a raíz de la pandemia, pero estos ya tocaron techo y no tienen recorrido. El Barça debe buscar otros que están inundando el mundo del deporte y debe ser capaz de capitalizar sus 400 millones de seguidores mediante nuevos ingresos, no se puede quedar atrás", sentencia.