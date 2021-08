Sneijder confiesa sus problemas con el alcohol en el Real Madrid: "No había drogas pero el vodka era mi mejor amigo"

El holandés relata los episodios más dramáticos en su autobiografía

Wesley Sneijder publicará este próximo su autobiografía donde relata varios episodios de su etapa en el Real Madrid. El holandés habla por primera vez sin tapujos de sus problemas con el alcohol y las fiestas desmedidas durante sus años en el Santiago Bernabéu.

"Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Pero las cosas salieron mal allí. No había drogas, pero sí alcohol... Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada” relata el ex mediocentro.

Sneider reconoce que “me quedé solo y vi muy poco al pequeño –su hijo- Jessey. Solo podía estar solo... y no me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente yo no me daba cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado”.