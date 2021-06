Sin acuerdo entre Messi y Laporta: hay intención de renovar, pero todavía hay flecos sueltos que impiden la firma

Hace unos días se publicaba que estaba hecho y que era cuestión de muy poco tiempo que se anunciara la renovación del argentino, pero lo cierto es que todavía no hay acuerdo del todo para poder llevar a cabo la firma y por tanto el anuncio. “No hay acuerdo entre Messi y el Barça. No falta la firma de Messi, falta alcanzar un acuerdo”, añadió Manu Carreño.

Que no haya habido rúbrica todavía no quiere decir que no haya intenciones. Club y jugador quieren seguir unidos y hay intención por las dos partes para que esto así sea, de hecho, Messi ha aceptado la rebaja salarial para poder seguir en Can Barça.